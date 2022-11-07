Жителей Киевщины предупреждают об экстренных отключениях сегодня, графики могут не действовать

В понедельник на территории области будут применяться экстренные отключения электроэнергии.

В понедельник, 7 ноября, в Киевской области будут применяться экстренные отключения электроэнергии из-за роста потребления. НЭК "Укрэнерго" дала распоряжение.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Также отмечается, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.

"Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим всех жителей области поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00", — говорится в сообщении.



Представителей бизнеса также просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.

Атака РФ на энергосистему Украины

В начале октября российская армия начала атаковать объекты энергосистемы в разных городах Украины, запуская ракеты и дроны-камикадзе по критической инфраструктуре.

В результате атак во многих городах начали вводить графики аварийных отключений, электроснабжение ограничивают почти ежедневно по несколько часов в день.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

В ДТЭК также объяснили, что отсутствие плановых отключений света в некоторых домах Киева связано с особенностями застройки столицы, поскольку некоторые жилые дома и объекты критической инфраструктуры подключены к общим коммуникациям.

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