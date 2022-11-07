В Киеве мужчина развращал и насиловал свою 8-летнюю падчерицу: мама годами не знала

В Киеве мужчина в течение нескольких лет развращал и насиловал свою 8-летнюю падчерицу.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в течение нескольких лет насиловал свою 8-летнюю падчерицу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как стало известно, мужчина несколько лет совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом в полицию сообщила мама ребенка.

Впоследствии стало известно, что с 2019 года мужчина развращал ребенка и склонял к вступлению в половую связь неестественным путем. Впоследствии о противоправных действиях злоумышленника узнала мать потерпевшей и сообщила об этом правоохранительным органам.

"Полицейские задержали ранее не судимого 36-летнего киевлянина. Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства фигуранта следователи совместно с работниками управления противодействия киберпреступлениям в Киеве изъяли системный блок, мобильные телефоны и флеш-накопители с фото- и видеоматериалами порнографического содержания", — рассказали в Нацполиции Киева.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 620 250 гривен. Если в суде будет доказана его вина, он отправится за решетку на срок до 15 лет.

Напомним, что в Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с инвалидностью. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

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