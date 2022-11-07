В Киеве задержали 23-летнюю девушку с галлюциногенными грибами: ей грозит тюрьма (фото)

Девушка купила грибы в Интернете и получила их на почте.

В Дарницком районе Киева задержали 23-летнюю девушку, которая имела при себе сверток галлюциногенных псилоцибиновых грибов. Она приобрела их через анонимный интернет-магазин и получила на почте.

Теперь девушке грозит ограничение свободы сроком до пяти лет, сообщили в полиции Киева.

Вещество, которое изъяли полицейские, направили на проведение экспертизы. Девушку задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Также читайте На Киевщине мужчины собирали грибы и наткнулись на растяжку (видео)

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Украине продолжается "тренд" на употребление мухоморов. Люди сознательно едят их, чтобы "лечиться", расслабиться и получить галлюциногенный эффект. Подростки употребляют ядовитые грибы на спор или даже для видео в TikTok. Недавно отравление мухоморами зафиксировали у 43-летнего мужчины в Ровенской области.

Атака иранских дронов и напряженная ситуация в Донецкой области: обращение Зеленского

Читайте также: