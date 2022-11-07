У Києві затримали 23-річну дівчину з галюциногенними грибами: їй загрожує в'язниця (фото)

Дівчина купила гриби в Інтернеті та отримала на пошті.

У Дарницькому районі Києва затримали 23-річну дівчину, яка мала з собою згорток галюциногенних псилоцибінових грибів. Вона придбала їх через анонімний інтернет-магазин та отримала на пошті.

Тепер дівчині загрожує обмеження волі на строк до п'яти років, повідомили в поліції Києва.

Речовину, яку вилучили поліцейські, направили на проведення експертизи. Дівчину затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

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Правоохоронці внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Досудове розслідування триває.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, в Україні триває "тренд" на вживання мухоморів. Люди свідомо їдять їх, щоб "лікуватися", розслабитися та отримати галюциногенний ефект. Підлітки вживають отруйні гриби на спір або навіть заради відео в TikTok. Нещодавно отруєння мухоморами зафіксували у 43-річного чоловіка в Рівненській області.

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