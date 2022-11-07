Мешканців Київщини попереджають про екстрені відключення сьогодні, графіки можуть не діяти

У понеділок, 7 листопада, у Київській області застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії через зростання споживання. НЕК "Укренерго" дала розпорядження.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Також зазначається, шо на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

"Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх жителів області підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку від 06:00 до 11:00 та ввечері від 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.



Представників бізнесу також просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Атака РФ на енергосистему України

На початку жовтня російська армія почала атакувати об'єкти енергосистеми у різних містах України, запускаючи ракети та дрони-камікадзе про критичній інфраструктурі.

Внаслідок атак у багатьох містах почали запроваджувати графіки аварійних відключень,електропостачання обмежують майже щоденно по декілька годин на день.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

У ДТЕК також пояснили, що відсутність планових відключень світла в деяких будинках Києва пов'язана з особливостями забудови столиці, оскільки деякі житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури під'єднані до спільних комунікацій.

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