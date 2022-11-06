Чому деякі будинки в Києві завжди залишатимуться зі світлом - пояснення ДТЕК

Відключення світла у Києві відбувається не у всіх будинках. Залишаються з електрикою саме ті будівлі, де є об’єкти критичної інфраструктури.

У деяких будинках столиці під час віялових відключень електропостачання не вимикається.

Про це розповів та назвав причину виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час телемарафону.

Через інтеграцію житлової забудови з об’єктами критичної інфраструктури деякі київські будівлі дійсно залишатимуться зі світлом.

"Багато будинків змонтовані з об’єктами критичної інфраструктури, підстанціями, які забезпечують воду, зв’язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку та інше. Деякі будинки під’єднані до однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури, наприклад, з лікарнями", - сказав він.

За словами Сакарука, неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об’єкт інфраструктури.

"Ми переглянули всі будинки в Києві, і залишаються зараз зі світлом саме ті, де є об’єкти критичної інфраструктури. Тому не можна їх вимикати, і вони будуть зі світлом. Всі решта будинків вимикаються відповідно до графіків, які опубліковані на сайтах нашої компанії", - сказав Сахарук.

Відключення електропостачання тривають по 4 години для того, щоб "знизити споживання і збалансувати попит і пропозицію".

Вимкнення світла в Києві: що відомо

У Києві та семи областях тривають відключення світла. Обмеження споживання електроенергії необхідні, аби зменшити навантаження на електромережі.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них, якого Кличко намагатиметься уникнути.

Однак 7 листопада у Києві будуть аварійні відключення електрики, графіки можуть не діяти.

Також Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

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