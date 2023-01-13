У Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні (відео)

У Києві в Дарницькому районі мешканці квартири встановили генератор і просверлили невеликий отвір у стіні для виходу чадного газу на вулицю.

Відео небезпечного "винаходу" сусідів зняли на відео та опублікували в Мережі.

"Геніальний" підхід до встановлення генератора по вулиці Тростянецькій, 103. Мешканці квартири встановили генератор в квартирі і просверлили невеликий отвір для виходу чадного відпрацьованого дизелю", - розповіли кияни.

У коментарях до публікації люди обурилися безвідповідальністю мешканців квартири.

"Генератор має бути на відстані 6 метрів від вікон і дверей, бо чадний газ затягує. Це в його інструкції пишуть. А тут у власне вікно виставили трубку та й сусідам",

"Це не убезпечує, як мешканців квартири, так і мешканців будинку. Генератор має працювати тільки на відкритому повітрі",

"На моїй Ревуцького 13 теж на 1 поверсі встановили і вивели трубу у вікно", - написали кияни.

Нагадаємо, у Хмельницькій області генератор "вбив" двох чоловіків. Трагедія сталась на території одного із сільськогосподарських підприємств.

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