У Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні (відео)

Кияни обурені безвідповідальністю мешканців квартири.
У Києві в Дарницькому районі мешканці квартири встановили генератор і просверлили невеликий отвір у стіні для виходу чадного газу на вулицю.
Відео небезпечного "винаходу" сусідів зняли на відео та опублікували в Мережі.
"Геніальний" підхід до встановлення генератора по вулиці Тростянецькій, 103. Мешканці квартири встановили генератор в квартирі і просверлили невеликий отвір для виходу чадного відпрацьованого дизелю", - розповіли кияни.
У коментарях до публікації люди обурилися безвідповідальністю мешканців квартири.
"Генератор має бути на відстані 6 метрів від вікон і дверей, бо чадний газ затягує. Це в його інструкції пишуть. А тут у власне вікно виставили трубку та й сусідам",
"Це не убезпечує, як мешканців квартири, так і мешканців будинку. Генератор має працювати тільки на відкритому повітрі",
"На моїй Ревуцького 13 теж на 1 поверсі встановили і вивели трубу у вікно", - написали кияни.
Нагадаємо, у Хмельницькій області генератор "вбив" двох чоловіків. Трагедія сталась на території одного із сільськогосподарських підприємств.
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