В Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через отверстие в стене (видео)

В Киеве в Дарницком районе жильцы квартиры установили генератор и просверлили небольшое отверстие в стене для выхода угарного газа на улицу.

Видео опасного "изобретения" соседей сняли на видео и опубликовали в Сети.

"Гениальный" подход к установке генератора по улице Тростянецкой, 103. Жители квартиры установили генератор в квартире и просверлили небольшое отверстие для выхода угарного отработанного дизеля", — рассказали киевляне.

В комментариях к публикации люди возмутились безответственностью жильцов квартиры.

"Генератор должен быть на расстоянии 6 метров от окон и дверей, потому что угарный газ затягивает. Это в его инструкции пишут. А тут в собственное окно выставили трубку и соседям",

"Это не обезопасит, как жильцов квартиры, так и жильцов дома. Генератор должен работать только на открытом воздухе",

"На моей Ревуцкой 13 тоже на 1 этаже установили и вывели трубу в окно", — написали киевляне.

Напомним, в Хмельницкой области генератор "убил" двух мужчин. Трагедия произошла на территории одного из сельскохозяйственных предприятий.

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