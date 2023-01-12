Олеся Жураківська виконуватиме обов’язки директорки та художньої керівниці цього театру на період воєнного стану до проведення конкурсу на цю посаду.

Відома акторка стала директоркою Театру драми і комедії на лівому березі у Києві.

Згідно із рішенням Департамента культури КМДА Олеся Жураківська виконуватиме обов’язки директорки та художньої керівниці цього театру на період воєнного стану до проведення конкурсу на цю посаду.

Про це йдеться у дописі у Facebook театру.

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Олеся Жураківська планує, що театр рухатиметься за обраним вектором, тобто існуватиме в просторі сучасного європейського театру. Цей напрям був започаткований Едуардом Митницьким (1931 — 2018), засновником і художнім керівником театру, який продовжила команда колишнього директора і художнього керівника театру Стаса Жиркова та головної режисерки театру Тамари Трунової.

"Наша мета на сьогодні, враховуючи обставини, в яких ми живемо, — не втратити те, що ми напрацювали, зберегти і примножити наші надбання, наші традиції. А для нашого театру традиційним є: експериментувати, не боятися говорити про важливе і бути в авангарді", — зазначила Олеся Жураківська.

Олеся Жураківська працює в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі (від 2002 року). Заслужена артистка України (2016).

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