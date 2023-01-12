Вже сидів за парапетом: у Києві патрульні врятували чоловіка, який намагався стрибнути з моста (відео)

У Києві патрульні врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки.

Правоохоронці встигли схопити бідолаху, коли той намагався стрибнути з мосту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Нині чоловіку нічого не загрожує.

"Днями схвильовані очевидці звернулися до поліцейських та повідомили про людину, яка сидить за парапетом мосту й має намір стрибнути. Інспектори одразу кинулися на вказане місце. Їм вдалося підібрати потрібні слова, щоб наблизитися до чоловіка й схопити його за руки", – розповіли у пресслужбі.

Крім того, на допомогу патрульним прийшли їх колеги і спільними зусиллями вони швидко витягли громадянина через поручні в безпечне місце. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Київські патрульні завадили чоловіку зробити фатальний крок Днями схвильовані очевидці звернулися до поліцейських та повідомили про людину, яка сидить за парапетом мосту й має намір стрибнути. Інспектори Олександр Дзима та Владислав Давиденко одразу кинулися на вказане місце. Їм вдалося підібрати потрібні слова, щоб наблизитися до чоловіка й схопити його за руки. Цієї миті інспекторам на допомогу прийшли колеги — патрульні Віталій Росовський, Вадим Постолюк, Юлія Соколова-Хохля. Спільними зусиллями вони швидко витягли громадянина через поручні в безпечне місце. Охоронці порядку викликали на місце бригаду медиків, які ушпиталили відчайдуху. Дякуємо колегам за злагоджені та рішучі дії! Хочете стати такими, як вони? Долучайся до лав патрульної поліції! Заповнюйте анкету — https://anketa.patrolpolice.gov.ua/index.php?r=newcabinet/register #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція @Kyivpatrol #Kyivpatrol Опубліковано Патрульна поліція Києва Четвер, 12 січня 2023 р.

Нагадаємо, у Києві 16-річний хлопець випав з вікна квартири на 20 поверсі.

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