Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вже сидів за парапетом: у Києві патрульні врятували чоловіка, який намагався стрибнути з моста (відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вже сидів за парапетом: у Києві патрульні врятували чоловіка, який намагався стрибнути з моста (відео)

Фото: youtube.com/Патрульна поліція Києва

Охоронці порядку викликали на місце бригаду медиків, які ушпиталили чоловіка.

У Києві патрульні врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки.

Правоохоронці встигли схопити бідолаху, коли той намагався стрибнути з мосту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Нині чоловіку нічого не загрожує.

"Днями схвильовані очевидці звернулися до поліцейських та повідомили про людину, яка сидить за парапетом мосту й має намір стрибнути. Інспектори одразу кинулися на вказане місце. Їм вдалося підібрати потрібні слова, щоб наблизитися до чоловіка й схопити його за руки", – розповіли у пресслужбі.

Крім того, на допомогу патрульним прийшли їх колеги і спільними зусиллями вони швидко витягли громадянина через поручні в безпечне місце. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Київські патрульні завадили чоловіку зробити фатальний крок Днями схвильовані очевидці звернулися до поліцейських та повідомили про людину, яка сидить за парапетом мосту й має намір стрибнути. Інспектори Олександр Дзима та Владислав Давиденко одразу кинулися на вказане місце. Їм вдалося підібрати потрібні слова, щоб наблизитися до чоловіка й схопити його за руки. Цієї миті інспекторам на допомогу прийшли колеги — патрульні Віталій Росовський, Вадим Постолюк, Юлія Соколова-Хохля. Спільними зусиллями вони швидко витягли громадянина через поручні в безпечне місце. Охоронці порядку викликали на місце бригаду медиків, які ушпиталили відчайдуху. Дякуємо колегам за злагоджені та рішучі дії! Хочете стати такими, як вони? Долучайся до лав патрульної поліції! Заповнюйте анкету — https://anketa.patrolpolice.gov.ua/index.php?r=newcabinet/register #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція @Kyivpatrol #Kyivpatrol

Опубліковано Патрульна поліція Києва Четвер, 12 січня 2023 р.

Нагадаємо, у Києві 16-річний хлопець випав з вікна квартири на 20 поверсі.

Як психологічно відновитися під час та після війни: Олег Чабан

Як психологічно відновитися під час та після війни: Олег Чабан

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
166
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація