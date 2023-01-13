У Києві відновили рух двох маршрутів швидкісного трамваю

У Києві від п'ятниці, 13 січня, відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю. Йдеться про маршрути №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та №3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім‘ї Сосніних".

Про це повідомир мер Києва Віталій Кличко.

"Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці", - наголосив міський голова.

За його словами, рієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно. Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух. Автобуси у КМДА запустили у місті заради економії електроенергії

До слова, маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу, а маршрут №3 - чотири одиниці.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування за нові назви для кількох вулиць та станцій метро в Києві. Зокрема, проголосували за перейменування станції метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", а "Площі Льва Толстого" – на "площу Українських Героїв".

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