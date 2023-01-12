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Кияни проголосували за нові назви станціям метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Кияни проголосували за нові назви станціям метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого"

Фото: ТСН.ua

Водночас кияни підтримали перейменування вулиці Льва Толстого на честь гетьмана Павла Скоропадського.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування за нові назви для кількох вулиць та станцій метро у Києві.

Чергове електронне голосування щодо дерусифікації та деколонізації київської топоніміки тривав від 4 до 11 січня включно. 

Користувачі сервісу підтримали чотири із п’яти пропозицій, які винесли на голосування.

Зокрема, проголосували за перейменування станції метро "Дружби народів" на "Звіринецьку" (76% за), а "Площі Льва Толстого" – на "площу Українських Героїв" (83% за).

Водночас кияни підтримали перейменування вулиці Льва Толстого на честь гетьмана Павла Скоропадського.

Щоб уникнути дублювання назв, пропонували також перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на честь колишнього міського голови Києва Олександра Омельченка. Цю пропозицію кияни не підтримали, "за" проголосували лише 26%.

88% учасників голосування погодилися із тим, щоб бульвар Перова став Воскресенським проспектом, а проспект Визволителів отримав назву на честь українського художника і співзасновника Української академії мистецтв Георгія Нарбута.

Також 90% підтримали пропозицію дати майбутній станції метро, яка мала називатися "Проспект Правди", назву "Варшавська" (станція розташовуватиметься поряд із Варшавським житловим масивом).

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" від серпня 2022 року можна голосувати за електронні петиції.

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Дата публікації
Перегляди
940
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