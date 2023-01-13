У Києві пасажир таксі намагався викрасти авто водія (фото)

Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.

У Києві пасажир таксі намагався викрасти викрасти автомобіль водія. У чоловіків виник конфлікт під час оплати послуг. Під час сварки водій вийшов із авто, залишивши ключ у замку, чим скористався зловмисник.

Про це повідомили в поліції Києва.

Однак водій встиг заглушити двигун і зателефонувати на линию 102. Порушник втік із сумкою потерпілого, де знаходились документи та гроші.

Фото: Поліція Києва

Патрульні протягом 30 хвилин відшукали ймовірного підозрюваного. Слідчі затримали зловмисника. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1988 року народження. Він був напідпитку.

За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану та незаконне заволодіння транспортним засобом чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 21-річний пацієнт швидкої напав на бригаду з ножем. Водій швидкої отримав легкі тілесні ушкодження.

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