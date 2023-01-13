У Києві пасажир таксі намагався викрасти авто водія (фото)

Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.
У Києві пасажир таксі намагався викрасти викрасти автомобіль водія. У чоловіків виник конфлікт під час оплати послуг. Під час сварки водій вийшов із авто, залишивши ключ у замку, чим скористався зловмисник.
Про це повідомили в поліції Києва.
Однак водій встиг заглушити двигун і зателефонувати на линию 102. Порушник втік із сумкою потерпілого, де знаходились документи та гроші.
Патрульні протягом 30 хвилин відшукали ймовірного підозрюваного. Слідчі затримали зловмисника. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1988 року народження. Він був напідпитку.
За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану та незаконне заволодіння транспортним засобом чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві 21-річний пацієнт швидкої напав на бригаду з ножем. Водій швидкої отримав легкі тілесні ушкодження.
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