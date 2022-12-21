У Києві вдруге за добу пролунав вибух у ЖК "Комфорт Таун": спалахнув генератор (фото)

У Києві в ЖК "Комфорт Таун" ввечері 20 грудня вдруге за добу пролунав вибух. За словами місцевих мешканців, цього разу спалахнув і вибухнув генератор.

Про це повідомляє dtp.kiev.uа.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

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"Другий вибух за день у Комфорт Тауні на лівому березі Києва. Вибухнув та спалахнув генератор. Дивом минулося без постраждалих та великих збитків", - йдеться під фото з місця події.

Близько 5:30 ранку цього ж дня у ЖК "Комфорт Таун" вибухнув газовий балон в одній з квартир на другому поверсі. Після цього спалахнула пожежа. Є постраждалі, серед них 4-місячне немовля.

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