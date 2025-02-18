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У Києві водій маршрутки принизив військову та назвав "пʼяним бидлом": історія мала продовження

У Києві водій маршрутки принизив військову та назвав "пʼяним бидлом": історія мала продовження

Військовослужбовиця Ксенія Пономарьова / Фото: Facebook / Ксенія Пономарьова

Маршрутчик навмисно різко загальмував, щоби жінка впала, коли хотіла показати пільгове посвідчення.

У Києві водій маршрутки порушив права військовослужбовиці. Він навмисно різко загальмував, щоби жінка впала, коли та хотіла показати пільгове посвідчення.

Про це військовослужбовиця Ксенія Пономарьова написала пост у Facebook.

Інцидент стався на зупинці станції метро "Сирець" у місті Києві, коли жінка заходила в салон маршрутки №410. 

За словами Ксенії, ще кілька днів тому цей водій виганяв її, щоб вона їхала тролейбусом.

"Він мене впізнав, почекав, поки, стоячи біля нього, витягну посвідчення учасника бойових дій, і рвонув із зупинки. Кричати він почав одразу, переходячи на “ти”. Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував, і я впала. Я впала просто в проході, на брудну з кашею мокрого снігу підлогу", — пригадала вона. 

Як зазначила військовослужбовиця, водій назвав її "п'яним бидлом". Жінка розповіла, що майже не бачить одним оком після контузії, тому має уповільнені рухи.

"Піднялась, сказала, що він с*ка, і повернулась обличчям до присутніх в маршрутці. Там було людей 6-8. Вгадайте, хтось із них подав руку чи може вступився? Так, ви вгадали: ніхто. Вони мовчки відвернулись", — розповіла Ксенія. 

Та сама 410-та маршрутка / Фото: Facebook / Ксенія Пономарьова / ©
Та сама 410-та маршрутка / Фото: Facebook / Ксенія Пономарьова

Історія мала продовження

Після того військова звернулася на гарячу лінію Державної служби з безпеки на транспорті. Уже 18 лютого там розповіли, що посадовці зустрілися з компанією-перевізником та водієм. 

Водія вже відсторонили від роботи на час проведення внутрішнього розслідування.

Окрім того, з водіями проведуть додаткові інструктажі щодо дотримання правил дорожнього руху і безпеки перевезення пасажирів на міських маршрутах Києва.

Нагадаємо, у Полтаві суд визнав винним колишнього фітнес-тренера у перешкоджанні діяльності ЗСУ, образах військовослужбовців та нападі на правоохоронця. Чоловік отримав шість років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

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