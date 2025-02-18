В Києві лікар за гроші "малював" призовникам фіктивні діагнози: яке покарання йому загрожує

Правоохоронці Києва викрили лікаря-невропатолога, який за гроші обіцяв призовникам отримати фіктивний діагноз.

Про це повідомила поліція Києва.

"Правоохоронці встановили, що порушник, перебуваючи в складі військово-лікарської комісії на посаді лікаря-невропатолога, за 2 000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному сформувати висновок про наявність діагнозу, згідно з яким призовник визнавався непридатним до служби у зоні бойових дій і мав перебувати лише в тиловому забезпеченні", — йдеться в повідомленні.

Фігуранта затримали під час отримання другої частини грошей у розмірі 40 000 гривень. Йому оголошено підозру за отримання неправомірної вигоди та вимагання хабарів, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, НАБУ оголосило у розшук ексдепутата Київради.

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