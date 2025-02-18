Передавав ФСБ інформацію про бійців ЗСУ: на Київщині затримали агента російських спецслужб

Зрадник передавав окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які зараз воюють у складі штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Служба безпеки України спільно з ДБР та за підтримки Міністерства юстиції затримала на Київщині агента російських спецслужб. Зрадником виявився керівник відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону, якого завербувало ФСБ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, він передавав окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які зараз воюють у складі штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Російську сторону особливо цікавили персональні дані ексзасуджених, дати їхнього звільнення, а також назви військових частин, де вони проходять службу. Отримані відомості ФСБ планувало використати для встановлення розташування підрозділів ЗСУ та спроб вербування українських військових.

Зловмисник мав доступ до службової документації, зокрема до особистих характеристик ексув’язнених та їхніх направлень на фронт. Однак правоохоронці зафіксували його діяльність та затримали під час спроби передати черговий "звіт" російському куратору.

На Київщині затримали агента ФСБ.

Під час обшуків у фігуранта вилучили п’ять мобільних телефонів та кілька SIM-карт, які він використовував для конспіративного зв’язку.

Слідство встановило, що в обмін на шпигунство окупанти обіцяли агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Під час обшуків у фігуранта вилучили п’ять мобільних телефонів та кілька SIM-карт, які він використовував для конспіративного зв’язку.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники СБУ у Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Херсона сприяла незаконному вивезенню українських дітей до тимчасово окупованої території.