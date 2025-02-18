В Киеве водитель маршрутки унизил военную и назвал "пьяным быдлом": история имела продолжение

В Киеве водитель маршрутки нарушил права военнослужащей. Он намеренно резко затормозил, чтобы женщина упала, когда хотела показать льготное удостоверение.

Об этом военнослужащая Ксения Пономарева написала пост в Facebook.

Инцидент произошел на остановке станции метро "Сырец" в Киеве, когда женщина заходила в салон маршрутки №410.

По словам Ксении, еще несколько дней назад этот водитель выгонял ее, чтобы она ехала в троллейбусе.

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"Он меня узнал, подождал, пока, стоя возле него, вытащу удостоверение участника боевых действий, и рванул с остановки. Кричать он начал сразу, переходя на "ты". Я ответила, что помню его отношение к нам, он резко затормозил, и я упала. Я упала прямо в проходе, на грязный с кашей мокрого снега пол", – вспомнила она.

Как отметила военнослужащая, водитель назвал ее "пьяным быдлом". Женщина рассказала, что почти не видит одним глазом после контузии, поэтому имеет замедленные движения.

"Поднялась, сказала, что он с*ка, и повернулась лицом к присутствующим в маршрутке. Там было людей 6-8. Угадайте, кто-то из них подал руку или может вступился? Да, вы угадали: никто. Они молча отвернулись", – рассказала Ксения.

Та самая 410-я маршрутка/Фото: Facebook/Ксения Пономарева

История имела продолжение

После этого военная обратилась на горячую линию Государственной службы по безопасности на транспорте. Уже 18 февраля там рассказали , что чиновники встретились с компанией-перевозчиком и водителем.

Водитель уже отстранен от работы на время проведения внутреннего расследования.

Кроме того, с водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и безопасности перевозки пассажиров на городских маршрутах Киева.

Напомним, в Полтаве суд признал виновным бывшего фитнес-тренера в препятствовании деятельности ВСУ, оскорблениях военнослужащих и нападении на правоохранителя. Мужчина получил шесть лет заключения с конфискацией половины имущества.

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