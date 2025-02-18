Учнівська сценка із "побиттям" військового ТЦК: що каже директорка школи і ким вона виявилася

Директорка київської школи № 309, де учні розіграли сценку з побиттям військового ТЦК, Ольга Тимошенко прокоментувала інцидент.

Про це вона написала у Facebook.

Педагогиня назвала ситуацію неприпустимою, особливо в умовах , коли наша країна вже 11 років протистоїть російській агресії. Вона визнала, що як керівниця закладу, несе персональну відповідальність за цей випадок.

"Щиро прошу вибачення у всіх, кого ця ситуація зачепила або образила.Особливо, у наших військовослужбовців, які щодня ризикують життям заради нашої свободи, та їхніх родин, для яких ця сценка стала болючим і неприпустимим сигналом", – пише Ольга Тимошенко.

Директорка запевнила, що учні самі без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку, яка викликала справедливе обурення у суспільстві.

"Водночас ми розуміємо, що недостатньо просто виявити причину. Ситуація засвідчила необхідність глибокої системної роботи з інформаційною гігієною учнів та педагогів, адже, на жаль, у сучасному інформаційному просторі нерідко просуваються токсичні наративи, які знецінюють роль нашої армії та інституцій держави", – зазначає Тимошенко.

Директорка запевнила, що у школі проведуть цикл уроків з медіаграмотності, зустрічі з військовими, а також посилять контроль за підготовкою виховних заходів.

Що відомо про директорку Ольгу Тимошенко

Ольга Тимошенко до окупації Криму керувала єдиною в Євпаторії школою з українською мовою навчання. 2014 року після незаконної анексії півострова, після численних погроз від окупантів, вона була змушена виїхати з Криму на материкову частину України.

"Від самого початку окупації чиновники, швидко перефарбувашися, почали "обробляти" директорів шкіл. Начальник управління освіти розповідала нам усім, що тепер, коли Крим приєднався до Росії, у нас буде втричі більша зарплатня. А я відповідала: "Я не просила у Росії цю зарплату. Я хочу жити в Україні". На що начальниця відповідала: "Щоб ніхто крім мене цього не чув! Закрила рота і пішла працювати!"

А мовчати було неможливо. Я ж не тільки директор, я вчитель української мови і літератури. Завжди намагалася виховувати патріотизм на прикладах людей, які віддавали за Батьківщину своє життя... Звісно, все це довго тривати не могло. На мене пішли доноси. Про нашу школу почали говорити, що це осередок націоналізму, що тут всі бандерівці", – згадувала Ольга Тимошенко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" у 2015 році.

Реакція Міносвіти і правоохоронців

Тим часом стало відомо, що ювенальні поліцейські проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.

Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми акторами. Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку.

Міністр освіти Оксен Лісовий своєю чергою повідомив, що вже говорив із директоркою школи та пообіцяв провести внутрішнє розслідування. Також він обурився, чому ніхто не чинив опір рішенню включити сцену побиття військовослужбовця у шкільний номер.

У школі Києва показали сценку побиття військового ТЦК

Раніше повідомлялося, що у Києві школярі гралися у "ТЦК" і ледь не покалічились.

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