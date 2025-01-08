У Києві поліцейські під час конфлікту побили та кинули на землю чоловіка з протезом: з'явилося відео

У поліції кажуть, що водій Ford на протезі під час спілкування поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою.

У Подільському районі Києва поліція жорстко затримувала чоловіка на протезі. Копи били чоловіка і повалили на землю.

Про це повідомили місцеві пабліки та оприлюднили шокувальне відео.

Що кожуть у поліції

У патрульній поліції Києва розповіли, як розвивалися події.

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"У соцмережах шириться відео про затримання чоловіка в Подільському районі Києва: ми зʼясували обставини події. Сьогодні під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Ford з державним номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів. Ми зупинили транспортний засіб. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою", – йдеться у повідомленні.

Інспектори попередили чоловіка про неправомірність таких дій, проте він на зауваження не реагував та спричинив тілесні ушкодження патрульному.

"Інспектори затримали чоловіка та викликали на місце слідчих. За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) ККУ", – підсумували у поліції.

У Києві поліція жорстко затримувала чоловіка без ноги

Нагадаємо, на Київщині люди у військовій формі побили хлопця, а жінку потягнули за машиною.

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