Київська влада відреагувала на стрим Reuters з Майдану

Очільник МВА подякував за реакцію громадськості і медіа.
У Києві було припинено пряму відеотрансляцію агенції Reuters із Майдану Незалежності.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
18 лютого вранці стало відомо, що Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, встановивши відеокамеру на готелі "Україна".
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення схожі онлайн-трансляції в Україні були припинені через заходи безпеки.
Ткаченко відреагував на цей інцидент.
"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений", – йдеться у заяві очільника МВА.
До слова, у ніч проти 18 лютого у Києві лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
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