Київська влада відреагувала на стрим Reuters з Майдану

Очільник МВА подякував за реакцію громадськості і медіа.

У Києві було припинено пряму відеотрансляцію агенції Reuters із Майдану Незалежності.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

18 лютого вранці стало відомо, що Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності в Києві, встановивши відеокамеру на готелі "Україна".

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення схожі онлайн-трансляції в Україні були припинені через заходи безпеки.

Ткаченко відреагував на цей інцидент.

"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений", – йдеться у заяві очільника МВА.

Стрим агенції Reuters із Майдану Незалежності

До слова, у ніч проти 18 лютого у Києві лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.