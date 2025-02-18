Шкільна сценка з "побиттям" військового: до дітей завітають представники ТЦК

У Києві педагог-організатор школи №309, де діти показали сценку з "побиттям" співробітника ТЦК, написала заяву на звільнення.

Про це повідомила директорка школи №309 Дарницького району Києва Ольга Тимошенко у коментарі "КИЇВ24".

Директорка школи розповіла про подробиці події. За словами Ольги Тимошенко, вона попередньо передивлялась цей виступ і такої кінцівки там не було. Діти ж зазначили, що це була саме їхня ініціатива.

Жінка припускає, що педагог-організатор знала про такий варіант кінцівки, оскільки школярі репетирували декілька варіантів завершення вистави.

Втім, Тимошенко зазначила, що не знала про такий варіант виступу.

Директорка школи переконує, що після цієї ситуації буде вжито багато заходів і розмов із дітьми.

Зокрема, до учнів 18 лютого завітають представники ТЦК.

Сама ж педагог написала заяву на звільнення. Директорка про це жалкує, адже "вчителька дуже кваліфікована і сама з військової родини".

Зазначимомо, сценку із "побиттям" співробітників ТЦК розіграли столичні учні у День закоханих. Відео з концерту опублікував речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

У школі Києва показали сценку побиття військового ТЦК

Раніше повідомлялося, що у Києві школярі гралися у "ТЦК" і ледь не покалічились.

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