У Києві відновлюють роботу дитячі санаторії

У День захисту дітей вцілілі київські дитячі санаторії відновлюють роботу.

Київські дитячі санаторії у День захисту дітей, 1 червня, відновлюють роботу, заклади готові надавати послуги з реабілітації за п'ятьма профілями.

Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє КМДА.

"Російські агресори, знищуючи все на своєму шляху, не жаліли і медичні заклади. Через руйнацію сьогодні не зможуть приймати маленьких киян санаторії "Орлятко" у Ворзелі, санаторій "Лісний" в Ірпені… Проте ми зробили все необхідне, щоб із 1 червня вцілілі дитячі спеціалізовані заклади були готові надавати послуги з реабілітації за 5 профілями", - повідомила вона.

Санаторно-курортне лікування зможуть отримати дітки з розладами мовлення, а також психоневрологічними, кардіоревматологічними, ендокринологічними та онкологічними хворобами.

"На сьогодні районними санаторними комісіями вже надано безкоштовні путівки понад 200 дітям, із яких більше 100 перебуватимуть у супроводі законного представника", - додала вона.

Гінзбург також зазначила, що у всіх без винятку відкритих закладах запроваджено необхідні заходи безпеки в період воєнних дій. Зокрема, створена система оповіщення пацієнтів та персоналу про оголошення повітряної тривоги або виникнення надзвичайної ситуації, посилено охорону території закладів, пропускний режим тощо.

Нагадаємо, у Києві запрацювали садочки: дітей відправити можуть також переселенці та військові.

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