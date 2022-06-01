У Києві запрацювали садочки: дітей відправити можуть також переселенці та військові

У Києві запрацювали садочки: дітей відправити можуть також переселенці та військові

У столиці запрацювали 34 садочки. Щоб відправити у заклад дитину, необхідно записатися.

У Києві з 1 червня відновила роботу частина дитячих садочків - із майже шести сотень дошкільних закладів запрацювали лише 34. До них можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці столиці, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.

Про це повідомили в КМДА.

"Розуміючи необхідність роботи дитячих навчальних закладів, ми розробили механізм запису, який, на перший погляд, виглядає складним, але це необхідний крок, аби уникнути хаосу", - пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Для киян, чиї діти вже ходили в той чи інший садочок, достатньо надати довідки з роботи від обох батьків до свого ДНЗ і отримати направлення до "чергового" садочка в районі.

Для тих батьків, чиї діти не зареєстровані в столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі, оформитись до київського садочка і після цього так само звернутись до свого ДНЗ та отримати направлення.

Садочки у всіх районах Києва будуть відкриватись поступово, враховуючи наповнюваність вже відкритих ДНЗ. Однак відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття.

Разом із 34 комунальними садочками 1 червня відкрилися 14 приватних. Для них є обмеження лише у наявності вільних місць.

З першого червня в Києві відкривають комунальні дитячі садочки

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