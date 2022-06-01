В Киеве возобновляют работу детские санатории

В День защиты детей уцелевшие киевские детские санатории возобновляют работу.

Киевские детские санатории в День защиты детей, 1 июня, возобновляют работу, заведения готовы предоставлять услуги по реабилитации по пяти профилям.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает КГГА.

"Русские агрессоры, уничтожая все на своем пути, не жалели и медицинские учреждения. Из-за разрушения сегодня не смогут принимать маленьких киевлян санатории "Орленок" в Ворзеле, санаторий "Лесной" в Ирпене… Однако мы сделали все необходимое, чтобы с 1 июня детские специализированные заведения, которые уцелели, были готовы предоставлять услуги по реабилитации по 5 профилям", — сообщила она.

Санаторно-курортное лечение смогут получить детки с расстройствами речи, а также психоневрологическими, кардиоревматологическими, эндокринологическими и онкологическими заболеваниями.

"На сегодняшний день районными санаторными комиссиями уже предоставлены бесплатные путевки более 200 детям, из которых более 100 будут находиться в сопровождении законного представителя", — добавила она.

Гинзбург также отметила, что во всех открытых заведениях введены необходимые меры безопасности в период военных действий. В частности, создана система оповещения пациентов и персонала об объявлении воздушной тревоги или возникновении чрезвычайной ситуации, усилена охрана территории заведений, пропускной режим и т.д.

Напомним, в Киеве заработали сады: детей отправить могут также переселенцы и военные.

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