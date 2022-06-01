У центрі Києва понад два місяці ремонтуватимуть ескалатори в метро

У центрі Києва понад два місяці ремонтуватимуть ескалатори в метро

Востаннє їх планово оновлювали у 2012 році.

У Києві 2 червня розпочнеться плановий ремонт ескалаторів на пересадочному вузлі "Золоті ворота" – "Театральна". Він триватиме понад два місяці, до 19 серпня.

Про це повідомили в КМДА.

За словами першого заступника Миколи Поворозника, капітальний ремонт ескалатора обов’язково проводять після пробігу 150-160 тисяч км. У ході ремонту підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються.

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Ескалатори на цьому перасадочному вузлі ввели в експлуатацію у 1981 році. Востаннє їх планово оновлювали у 2012 році. Наразі капітальний ремонт ескалаторів триває також на станції "Лук’янівська".

Нагадаємо, у Києві з 1 червня відновила роботу частина дитячих садочків - із майже шести сотень дошкільних закладів запрацювали лише 34. До них можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці столиці, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.

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