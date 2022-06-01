День захисту дітей у Києві: які заходи відбудуться 1 червня

День захисту дітей у Києві: які заходи відбудуться 1 червня

У столичному зоопарку проведуть свято, у кінотеатрі відкриється виставка, а психолог проведе зустріч із батьками.

До Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, у Києві підготували низку заходів.

Про це повідомили в КМДА.

Куди піти в Києві 1 червня з дітьми:

у столичному зоопарку пройде загальноміський захід "Наше право – мирна та вільна Україна!"

"Наше право – мирна та вільна Україна!" У кінотеатрі "Лейпціг" відкриється виставка дитячих малюнків "Наші серця з Україною". Офіційне відкриття відбудеться о 12:00. Місце проведення: проспект Леся Курбаса, 8.

"Наші серця з Україною". Офіційне відкриття відбудеться о 12:00. Місце проведення: проспект Леся Курбаса, 8. Для батьків 1 червня об 11:00 та о 13:00 психолог проведе безкоштовні онлайн-зустрічі про організацію відпочинку дитини в місті в умовах воєнного стану "Діти. Літо. Місто".

Заходи заплановані також у районах столиці.

Нагадаємо, у Києві з 1 червня відновила роботу частина дитячих садочків - із майже шести сотень дошкільних закладів запрацювали лише 34. До них можуть відправити своїх дітей не тільки мешканці столиці, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.

Ой, люлі-люлі... Повне сліз, болю і надії відео до Дня захисту дітей

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