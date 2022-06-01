Виїхати з України за 1,5 тисячі доларів: у Києві викрили чоловіка, який підробляв документи військовозобов’язаним

Виїхати з України за 1,5 тисячі доларів: у Києві викрили чоловіка, який підробляв документи військовозобов’язаним

Киянин підробляв та продавав довідки, завдяки яким військовозабов'язані чоловіки виїжджали за кордон.

У Києві викрили чоловіка, який підробляв документи для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Свої послуги 43-річний киянин оцінив у 1,5 тисячі доларів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік розміщував в Мережі оголошення про виготовлення тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок військово-лікарської комісії, згідно з якими військовозобов’язані чоловіки призовного віку є непридатними до військової служби з виключенням від військового обліку.

Також читайте Окупанти примушують маріупольців виселятися з будинків: документ

Зловмисника затримали під час продажу підроблених документів. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві викрили схему масового виготовлення та продажу підроблених журналістських посвідчень та прескарт, яку налагодив директор видавництва в Оболонському районі.

Фото: Прокуратура міста Києва

Яким чином українці, які потрапили до Росії, можуть виїхати звідти – "Нічна варта"

Читайте також: