Чи буде безкоштовний проїзд у Києві: Кличко розніс ідею Зеленського та нагадав про мільярдні борги

Міський голова Києва Віталій Кличко / © Associated Press

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Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на доручення президента України Володимира Зеленського щодо запровадження безкоштовного проїзду у столиці. Очільник міста заявив про критичну нестачу водіїв, а також підняв питання про фінансування ініціативи та багатомільярдний борг держави перед Києвом.

Про це Кличко написав у Мережі.

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«Щодо нової ідеї центральної влади покращення для Києва. Маю на увазі „безкоштовний“ проїзд. Президент доручив премʼєру і програму такого проїзду представити (а значить же, і знайти гроші на неї?), і знайти резерв автобусів», — йдеться в заяві міського голови.

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Він зазначив, що автобуси для збільшення кількості маршрутів у Києва є, однак місту бракує водіїв. Кличко прокоментував можливість залучення додаткових працівників.

«Може, їх, як і електриків, наловить поліція?..» — зазначив він.

За словами очільника столиці, сьогодні, коли електротранспорт не працює, у Києві кількість автобусних маршрутів збільшили до 129. На них працюють 418 автобусів і 685 водіїв. Крім того, ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники, які використовують 680 маршруток.

Кличко повідомив, що КП «Київпастранс» наразі може додатково випустити на лінії ще 25 технічно справних автобусів.

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«Для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв«, — звернув увагу міський голова.

Він також акцентував, що для повноцінної заміни метро за кількістю перевезених пасажирів Києву знадобилося б до 1020 автобусів.

Кличко водночас зауважив, що наземний транспорт не здатен забезпечити таку саму регулярність руху, як метро, оскільки автобуси пересуваються вулично-дорожньою мережею разом із приватними авто.

Окремо міський голова Києва порушив питання фінансування ідеї безкоштовного проїзду.

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«І про кошти на „безкоштовне“. Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн», — повідомив Кличко.

Він пояснив, що щороку громадський транспорт столиці за кошти міського бюджету перевозить понад 1 млн пасажирів, які мають пільги, встановлені державою.

Міський голова також розкритикував дії центральної влади щодо транспортної системи та плану стійкості Києва.

«Словом, з планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на пів року. Тепер взялася за громадський транспорт…» — резюмував Кличко.

Нагадаємо, Зеленський доручив уряду розробити програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та створити резерв автобусів на випадок перебоїв у роботі метро чи проблем із мостами. Під час селекторної наради уряд, РНБО та МВС представили варіанти резервних транспортних схем і реорганізації дорожнього руху. Подробиці щодо умов, термінів та охопленого транспорту поки не оголошені.

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