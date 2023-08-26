У Києві в озері виявлено тіло жінки: що відомо

Тіло жінки водолази виявили на відстані близько 20 метрів від берега.
У Києві в озері виявлено тіло жінки.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що 26 серпня о 15:15 до Служби порятунку 101 від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в озері неподалік вул. Миколи Ушакова, що у Святошинському районі столиці, у воді перебуває тіло людини.
"Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло жінки з води, що було на поверхні на відстані 20 м від берега та передали його правоохоронним органам, які й будуть встановлювати причини та обставини трагічного випадку", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у Києві утримується спекотна погода - вдень до 32°.
Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.
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