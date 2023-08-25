Вогонь перекинувся на дах: у Києві на Печерську виникла пожежа у житловому будинку

У Києві на Печерську виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличк у Telegram.

"Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку, й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 квадратних метрів. Мешканців будинку евакуювали. Одній постраждалій- 21-річній дівчині, медики надали допомогу на місці", - написав мер.

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Наразі пожежно-рятувальні служби ліквідували пожежу в житловому будинку в Печерському районі.

Для евакуйованих мешканців облаштоване приміщення у найближчий школі

Мешканцям, яких евакуювали внаслідок пожежі в Печерському районі, тимчасово запропоновано облаштоване приміщення в найближчий школі. Всі комунальні служби, служби соціального захисту працюють на місті події. Також є намет Червоного Хреста з усім необхідним.

Нагадаємо, на Київщині блискавка підпалила кілька будинків.

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