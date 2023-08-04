Батьки знайшли оголошення про табір в інтернеті: подробиці загибелі 10-річного хлопчика під Києвом

Під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів деталі трагедії.

"Батьки знайшли перше ліпше оголошення про дитячий табір в інтернеті, на вулиці передали сина "вихователю", а вчора, 3 серпня, приїхали в морг забрати тіло свого 10-річного Івана... Так закінчилось купання дітей в селі Ходосівка на території престижного комплексу відпочинку. Як виявилось, саме сюди тренер привів купатись вісьмох хлопчиків. В результаті, з води вийшли тільки семеро дітей, труп ще однієї дитини витягнули з дна водолази", - повідомив керівник поліції Київщини.

Нєбитов зазначив, що глибина озера, де купалися діти, сягала дев'ять метрів.

"Тренер, який відповідав за життя вихованців, нині затриманий. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному "вихователю" загрожує до восьми років позбавлення волі", - зазначив він.

До слова, вихователем у таборі працював тренер з футболу.

"Шокує те, що літній табір і досі не надав правоохоронцям жодного документа щодо своєї діяльності. І ця сумнівна установа, і самі батьки порушили всі правила безпеки, та поки не трапилась біда, чхати хотіли на ризик для життя дитини", - підсумівав Андрій Нєбитов.

Кинув дітей в небезпеці. Дитина втопилась: Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії на Обухівщині В селі Ходосівка на території відпочинкового комплексу потонув 10-річний хлопчик. Встановлено, що дитина перебувала у літньому таборі, проте заклад працював з порушенням вимог чинного законодавства, без документів на працевлаштування працівників та укладання договору з батьками. В обід 36-річний тренер спортивно-оздоровчого комплексу повів 8 дітей купатись на узбережжя та залишив їх там без нагляду. Це і привезло до загибелі малолітньої дитини. За фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи [ч.3 ст. 135ККУ] слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Слідчі дії тривають. УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 4 серпня 2023 р.

Нагадаємо, у Борисполі на Київщині дівчинка близько п'яти років хотіла злізти канатом на подвір'я з другого поверху. Рятувальники ледь встигли зняти дитину з підвіконня.

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