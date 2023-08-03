У дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик: деталі трагедії

У дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик Іван. Трагедія сталася 3 серпня у селі Ходосівка Обухівського району.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"3 серпня, близько 14:20, працівники дитячого табору, що розташований у селі Ходосівка, повідомили про зникнення 10-річного вихованця. Востаннє його бачили під час купання. Правоохоронці спільно з ДСНС організували пошукову операцію. На жаль, водолази виявили тіло дитини на дні озера", - розповіли у поліції.

Івану було 10 років / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини просить бути обережними під час літнього відпочинку та не залишати дітей без нагляду під час купання.

Нагадаємо, під Києвом учні до струсу мозку побили третьокласника, а вчителька в цей час сиділа в телефоні.

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