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У дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик: деталі трагедії

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик: деталі трагедії

Озеро в Ходосівці / Фото: pomandrui.com.ua

Водолази виявили тіло дитини на дні озера.

У дитячому таборі під Києвом під час купання втопився 10-річний хлопчик Іван. Трагедія сталася 3 серпня у селі Ходосівка Обухівського району.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"3 серпня, близько 14:20, працівники дитячого табору, що розташований у селі Ходосівка, повідомили про зникнення 10-річного вихованця. Востаннє його бачили під час купання. Правоохоронці спільно з ДСНС організували пошукову операцію. На жаль, водолази виявили тіло дитини на дні озера", - розповіли у поліції.

Івану було 10 років / © Поліція Київської області
Івану було 10 років / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини просить бути обережними під час літнього відпочинку та не залишати дітей без нагляду під час купання.

Нагадаємо, під Києвом учні до струсу мозку побили третьокласника, а вчителька в цей час сиділа в телефоні.

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Дата публікації
Перегляди
1170
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