У Києві подружжя прихистило чоловіка, а він обікрав їхню квартиру та гайнув відпочивати до Одеси

У Києві подружжя прихистило чоловіка, якому не було де жити, а він обікрав їхню квартиру та гайнув на відпочинок до Одеси. Шахрая підозрюють у крадіжці 120 тисяч доларів США.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Подружжя познайомилося із чоловіком, який розповів, що він не має де жити та попросив прихисток. Стурбовані життєвою ситуацією нового знайомого чоловік та жінка залишили його погостювати у себе вдома та поїхали по справах. Коли повернулися додому – усюди були розкидані речі, зникла чимала сума грошей та золоті прикраси", - розповіли у поліції.

У ході спілкування із заявниками поліцейські з’ясували, що день тому власники квартири познайомилися із водієм таксі, який розповів, що йому немає де жити. Чоловік та жінка впустили нового знайомого до себе додому та поїхали по своїх справах. Коли повернулися додому, усі речі в квартирі були розкидані, зникла чимала сума грошей та золоті прикраси. Усе, що було відомо подружжю про нового знайомого – лише ім’я та номер телефону.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима, до розшуків зловмисника приступили оперативники кримінальної поліції та працівники управління кримінального аналізу.

"Наші поліцейські мали фотографію зловмисника та швидко встановили його особу. Це – полтавчанин, 1987 року народження, який має кримінальне минуле. Як стало відомо, фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та шахрайства. Також, наші працівники встановили, що правопорушник може перебувати у місті Одеса та виїхали на його пошуки. Оперативники розшукали чоловіка у одному з готелів та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив Гудима.

Шахрай обікрав квартиру киян, які його прихистили / Фото: Поліція Києва / Facebook

У кімнаті готелю правоохоронці виявили речові докази – частину викрадених грошей, яку зловмисник ще не встиг витратити.

Злодій викрав із квартири подружжя $120 тисяч

Слідчі повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 684 000 гривень.

Нагадаємо, у Тернополі 32-річний залицяльник вкрав у школярки пів мільйона гривень.

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