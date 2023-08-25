Воював від 2014-го: з'явилася інформація про бійця, доньки якого влаштували танці на кладовищі

Ім'я бійця, на могилі якого танцювали дві його повнолітні доньки, вдалося ідентифікувати. Він захищав Україну з 2014 року.

Про це у своєму фейсбуці написала журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Боронив державу та навчав дітей

За словами журналістки, чимало людей написало, що, ймовірно, "батько чинив домашній аб'юз". Але ні, усе було інакше.

"Він з 2014 року був на війні. Спочатку в 79 бригаді, потім у 95 бригаді. Часто читав лекції для молодших класів у школах Києва", – відзначила вона.

Прізвище журналістка вирішила не зазначати, тому що в полеглого бійця є інші родичі, які перебувають у шоковому стані від такої слави.

"Також хочу зазначити, що чоловік не належав до екзотичних культур та релігій, тому коментарі "а в деяких культурах на могилах прийнято…" також трошки не за адресою", – підсумувала Данилюк-Ярмолаєва.

Нагадаємо, у Києві дві сестри влаштували танці на кладовищі біля поховань військових. Свої дії дівчата сміливо зняли на відео та виклали в соцмережі. Правоохоронці вже затримали порушниць, їм загрожує до 5 років ув’язнення.

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