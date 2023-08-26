В Киеве в озере обнаружено тело женщины: что известно

Тело женщины водолазы обнаружили на расстоянии около 20 м от берега.

В Киеве в озере обнаружено тело женщины.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что 26 августа в 15:15 в Службу спасения 101 от правоохранителей поступило сообщение о том, что в озере неподалеку от ул. Николая Ушакова в Святошинском районе столицы в воде находится тело человека.

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"Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело женщины из воды, которая была на поверхности в 20 м от берега и передали его правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Киеве держится жаркая погода — днем до 32°.

Напомним, под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.

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