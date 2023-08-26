На Київщині змія укусила чоловіка: його рятували в реанімації

Гадюки щорічно кусають десятки людей, їхні укуси болісні, призводять до розладу життєвих функцій людини, але майже ніколи не викликають смерті.

На Київщині змія укусила чоловіка: його довелося рятувати у реанімації. Випадок стався на закинутій приватній ділянці, яка заросла деревами та чагарниками.

Про це повідомляє "Великий Київ" із посиланням на джерело у Ржищівській теріторіальній громаді.

“Людину довелося лікувати у Кагарлику, потім у Києві, у відділенні реанімації”, – йдеться у повідомленні.

Також читайте Жінка не лікує свою дитину від вошей через надмірну любов до тварин

Гадюки щорічно кусають десятки людей. Укуси їх болісні, призводять до страждань та розладу життєвих функцій людини, проте майже ніколи не викликають смерті постраждалого.

Як відомо, змій нині доволі часто можна побачити там, де люди аж ніяк не очікують їх зустріти: у парках, на території дитячих садочків, на подвір’ї, особливо у гірських районах. Гадюки та вужі часто з’являтися там, де є побутове сміття, звалище будівельних чи інших матеріалів, на берегах річок та озер, сінокосах, узліссях. У таких місцях їм зручно ховатися від хижаків, є їжа, умови для розмноження.

Нагадаємо, що якщо вас вкусив плазун, до приїзду медиків потрібно багато пити, а місце укусу охолодити і знерухомити.

Читайте також: