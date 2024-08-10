У Києві в ДТП загинула інспекторка поліції

У столиці загинула капітан поліції, яка понад 9 років присвятила чергуванням у Деснянському районі Києва.

Внаслідок ДТП у столиці загинула інспекторка Києва, капітан поліції Інна Ліфанова. Без матері залишились двоє дітей.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Це сталося сьогодні вранці, коли Інна їхала на денну зміну власним автомобілем та потрапила у ДТП. На жаль, від отриманих травм Інна загинула на місці", — йдеться у повідомленні.

Понад 9 років загибла присвятила чергуванням у Деснянському районі Києва, виконувала обов’язки командира роти. Бути поліцейською — це була мрія Інни, яку вона успішно реалізувала.

"Бути поліцейським — мрія дитинства, кожна людина народжується для чогось, в кожного є місія, моя — це поліція, бо хочу зробити цей світ і людей кращими", — так капітан Ліфанова казала в інтерв’ю.

Колеги висловлюють найглибші співчуття рідним та друзям Інни і згадують, якою вона була у житті.

"За час служби Інна зарекомендувала себе, як завзята та відповідальна працівниця, яка не боялася труднощів у роботі та завжди підтримувала і допомагала своїм колегам", — так пишуть про капітана поліції співробітники.

Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області 9 серпня викрали дитину з дитячої лікарні.

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