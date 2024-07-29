Вбили за біткоїни: у Києві викрали іноземця, забрали крипту та задушили

В Києві близько опівночі надійшла інформація про викрадення чоловіка. Жителі будинку в Солом’янському районі чули крики та бачили, як невідомі побили і силоміць посадили чоловіка до автомобіля. Поліція негайно розпочала операцію з пошуку викрадачів.

Про це повідомили у поліції міста.

Встановлено, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років, яких затримали під час спецоперації. Зловмисники заздалегідь планували злочин, знаючи, що чоловік має біткоїни вартістю кілька мільйонів гривень. Вони вистежили його, викрали, перевезли в закинуту будівлю на Київщині, де силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, потім перевели їх у готівку і вбили чоловіка. Щоб приховати сліди, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло закопали в лісі.

Затриманим пред'явлено підозри у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, включаючи умисне вбивство з корисливих мотивів, розбійний напад та незаконне позбавлення волі. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Львові на одній із заправок чоловік віддав знайомому 300 тисяч доларів, щоб той купив йому біткоїни. Проте отримавши гроші, той зник.

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