Кладовища Києва роками прибирали "привиди": фіктивним працівникам платили десятки тисяч щомісяця

Керівник столичних кладовищ нараховував заробітну плату людям, які працювали лише "на папері". Таким чином "привиди", яких ніхто ніколи не бачив на робочому місці отримали зі столичного бюджету понад 1,6 мільйона гривень.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Слідчі повідомили про підозру екскерівнику двох столичних кладовищ. Через свою службову недбалість колишній посадовець тепер може опинитися за ґратами на п'ять років.

"Поліцейські встановили, що чоловік виконував обов’язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Паралельно, у цей період, в комунальному підприємстві рахувалась прибиральниця, яка не відвідувала місце роботи, однак, отримувала заробітну плату. Відтак, за 2 роки, на банківський рахунок жінки було безпідставно нараховано майже 1 145 000 гривень", – пише видання.

Після цього чоловік змінив місце роботи і виконував обов’язки керівника Міського кладовища ритуальної служби, де також виявили фіктивну прибиральницю. За рік їй було нараховано понад 500 000 гривень заробітної плати.

Загалом бюджету було завдано збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень, що слідство кваліфікувало як "службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки" (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Нагадаємо, на Житомирщині затримали командира за "нецільове використання" праці військових. Командир військової частини залучив своїх підлеглих для будівництва власного будинку та магазина.

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