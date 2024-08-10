В Киеве в ДТП погибла инспектор полиции

В столице погибла капитан полиции, более 9 лет посвятившая дежурствам в Деснянском районе Киева.

В результате ДТП в столице погибла инспектор Киева, капитан полиции Инна Лифанова. Без матери остались двое детей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Это произошло сегодня утром, когда Инна ехала на дневную смену на собственном автомобиле и попала в ДТП. К сожалению, от полученных травм Инна погибла на месте", — говорится в сообщении.

Более 9 лет погибшая посвятила дежурствам в Деснянском районе Киева, исполняла обязанности командира роты. Быть полицейским — это была мечта Инны, которую она успешно реализовала.

"Быть полицейским — мечта детства, каждый человек рождается для чего-то, у каждого есть миссия, моя — это полиция, потому что хочу сделать этот мир и людей лучше", — так капитан Лифанова говорила в интервью.

Коллеги выражают глубочайшие соболезнования родным и друзьям Инны и вспоминают, какой она была в жизни.

"За время службы Инна зарекомендовала себя как упорная и ответственная работница, которая не боялась трудностей в работе и всегда поддерживала и помогала своим коллегам", — так пишут о капитане полиции сотрудники.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области 9 августа похитили ребенка из детской больницы.

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