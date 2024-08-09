Метро "Новобеличи" в Киеве: когда начнется строительство

Продолжение ветки столичного метро от станции "Академгородок" остается в планах развития Киева. Но на данный момент средства на строительство этого участка не выделены.

Когда начнут строить станцию метро "Новобеличи", сообщили в Департаменте транспорта КГГА в комментарии "РБК-Украина".

В Департаменте транспорта КГГА отметили, что строительство участка Святошинско-Броварской линии метро от станции "Святошин" до станции Новобеличи" с обратным электродепо "Новобеличи" предусмотрено в соответствии с проектом Генплана развития Киева и его пригородной зоной до 2025 года, в основу которого положены "Концепция стратегического развития г. Киева".

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"В настоящее время проектная документация по этому объекту на предприятии не разрабатывается. Трассировка линии, размещение станции будет определена с учетом места размещения электродепо "Новобеличи", – сообщил заместитель директора Департамента транспорта КГГА Валентин Кульбако.

В Департаменте транспорта добавили, что согласно распоряжению начальника КМВА "О Программе экономического и социального развития г. Киева на 2024-2026 годы", ассигнования на 2024 год на строительство станции "Новобеличи" не предусмотрены.

"В случае включения указанной меры в Программу экономического и социального развития Киева и выделение средств на текущий и последующие годы КП "Киевский метрополитен" обеспечит выполнение работ", — отметили в КГГА.

Напомним, строительство участка метро до станции "Новобеличи" было предусмотрено в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, который был утвержден в 2002 году.

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