Скандал в семье работника суда: 12-летняя дочь выстрелила себе в голову — Следствие.Инфо

Оружие было не огнестрельным, а сам пистолет пока не найден.

В Броварском районе Киевщины в помещении помощника судьи Сергея Ш. произошел инцидент, в результате которого его 12-летняя дочь попала в больницу. Во время обследования врачи обнаружили в голове ребенка предмет, похожий на резиновую пулю от травматического оружия.

Об этом стало известно из расследования издания "Следствие.Инфо".

В комментарии журналистам главная специалист отдела коммуникаций ГУНП в Киевской области Яна Ермоленко сообщила, что несовершеннолетняя несколько раз меняла свои показания об этом инциденте. Сначала девочка говорила, что упала со скейта на улице, а потом объясняла, что нашла пистолет во дворе и нечаянно выстрелила себе в голову.

По словам пресс-офицера, оружие было не огнестрельным, а сам пистолет пока не найден.

Ее 40-летний отец во время разговора с журналистами убеждал, что медики не обнаружили никакого постороннего предмета в голове его дочери. Однако это противоречит результатам компьютерной томографии.

Мать 12-летней девочки узнала об инциденте от знакомых, поскольку бывший муж, по ее словам, несколько лет назад отобрал у нее двух общих детей и препятствует общению с ними.

Женщина вынуждена собирать информацию о состоянии здоровья своего ребенка через запросы и официальную переписку. Из медицинского учреждения, где лечили пострадавшую девочку, поступило письмо, в котором описывается ход событий после инцидента.

“По словам пациентки, травмировалась... дома, выстрелив из травматического оружия резиновой пулей себе в голову. При выполнении обследования обнаружено инородное тело в мягких тканях височной области справа”, — сообщили медики.

12-летней девочке сделали МРТ мозга и обнаружили в лобной и височной частях головы по одному участку воспаления. По словам ее матери, операцию по удалению постороннего тела с головы ребенка пока почему-то не проводили.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве произошла серия загадочных смертей, в том числе самоубийств несовершеннолетних детей.

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