Киевлян призывают не пугаться грохота в небе: в чем причина

Жители Киева и гостей столицы призывают быть внимательными и осторожными.

В пятницу, 9 августа, в столице Украины в ближайший час и до конца дня ожидаются грозы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

В этой связи киевлян призывают не пугаться звуков грома.

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В то же время, учитывая I уровень опасности метеорологических явлений, жителей Киева и гостей столицы призывают быть внимательными и осторожными.

Также в КМВА напомнили о том, что во время объявленной воздушной тревоги нужно немедленно направляться в укрытие.

Напомним, недавно в Киеве посреди Днепра заметили плавучий домик. Недвижимость буксировал катер у моста Патона.

Дерево упало на людей в киевском парке

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