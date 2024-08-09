Киевлян призывают не пугаться грохота в небе: в чем причина

Жители Киева и гостей столицы призывают быть внимательными и осторожными.
В пятницу, 9 августа, в столице Украины в ближайший час и до конца дня ожидаются грозы.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
В этой связи киевлян призывают не пугаться звуков грома.
В то же время, учитывая I уровень опасности метеорологических явлений, жителей Киева и гостей столицы призывают быть внимательными и осторожными.
Также в КМВА напомнили о том, что во время объявленной воздушной тревоги нужно немедленно направляться в укрытие.
Напомним, недавно в Киеве посреди Днепра заметили плавучий домик. Недвижимость буксировал катер у моста Патона.
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