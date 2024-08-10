Кладбища Киева годами убирали "призраки": фиктивным работникам платили десятки тысяч ежемесячно

В общей сложности бюджету был нанесен ущерб на сумму более 1,6 миллиона гривен.

Руководитель столичных кладбищ начислял заработную плату людям, работавшим только "на бумаге". Таким образом, "призраки", которых никто никогда не видел на рабочем месте, получили из столичного бюджета более 1,6 миллиона гривен.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Следователи сообщили о подозрении эксруководителю двух столичных кладбищ. Из-за своей служебной халатности бывший чиновник теперь может оказаться за решеткой на пять лет.

"Полицейские установили, что мужчина исполнял обязанности руководителя Беличанского кладбища ритуальной службы. Параллельно, в этот период, в коммунальном предприятии числилась уборщица, которая не посещала место работы, однако получала заработную плату. Следовательно, за 2 года, на банковский счет женщины было безосновательно начислено почти 1 145 000 гривен", – пишет издание.

После этого мужчина сменил место работы и исполнял обязанности руководителя Городского кладбища ритуальной службы, где также обнаружили фиктивную уборщицу. За год ей было начислено более 500 000 гривен заработной платы.

В целом бюджету был нанесен ущерб на сумму более 1,6 миллиона гривен, что следствие квалифицировало как "служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Напомним, на Житомирщине задержан командир за "нецелевое использование" труда военных. Командир воинской части привлек своих подчиненных на строительство собственного дома и магазина.

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