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Киян закликають не лякатися гуркоту в небі: у чому причина

Киян закликають не лякатися гуркоту в небі: у чому причина

У Києві до кінця дня 9 серпня очікують грози / Фото: Associated Press

Мешканців Києва та гостей столиці закликають бути уважними та обережними.

У п’ятницю, 9 серпня, в столиці України упродовж найближчої години та до кінця дня очікуються грози.

Про це повідомили у Київський міській військовій адміністрації (КМВА).

У зв’язку з цим киян закликають не лякатися звуків грому.

Водночас, зважаючи на І рівень небезпечності метеорологічних явищ, мешканців Києва та гостей столиці закликають бути уважними та обережними.

Також у КМВА нагадали про те, що під час оголошеної повітряної тривоги потрібно негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, нещодавно у Києві посеред Дніпра помітили плавучий будиночок. Нерухомість буксирував катер біля мосту Патона.

Дерево впало на людей у київському парку

Дерево впало на людей у київському парку

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