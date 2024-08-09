Киян закликають не лякатися гуркоту в небі: у чому причина

Мешканців Києва та гостей столиці закликають бути уважними та обережними.

У п’ятницю, 9 серпня, в столиці України упродовж найближчої години та до кінця дня очікуються грози.

Про це повідомили у Київський міській військовій адміністрації (КМВА).

У зв’язку з цим киян закликають не лякатися звуків грому.

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Водночас, зважаючи на І рівень небезпечності метеорологічних явищ, мешканців Києва та гостей столиці закликають бути уважними та обережними.

Також у КМВА нагадали про те, що під час оголошеної повітряної тривоги потрібно негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, нещодавно у Києві посеред Дніпра помітили плавучий будиночок. Нерухомість буксирував катер біля мосту Патона.

Дерево впало на людей у київському парку

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