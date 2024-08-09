Скандал у сім’ї працівника суду: 12-літня донька вистрелила собі в голову — Слідство.Інфо

Зброя була не вогнепальною, а сам пістолет наразі не знайдено.

У Броварському районі Київщини у помешканні помічника судді Сергія Ш. стався інцидент, внаслідок якого його 12-річна донька потрапила до лікарні. Під час обстеження лікарі виявили у голові дитини предмет, схожий на гумову кулю із травматичної зброї.

Про це стало відомо із розслідування видання “Слідство.Інфо”.

У коментарі журналістам головна спеціалістка відділу комунікацій ГУНП в Київській області Яна Єрмоленко повідомила, що неповнолітня кілька разів змінювала свої покази про цей інцидент. Спершу дівчинка говорила, що впала зі скейта на вулиці, а згодом пояснювала, що знайшла пістолет у дворі і ненароком вистрелила собі в голову.

За словами пресофіцерки, зброя була не вогнепальною, а сам пістолет наразі не знайдено.

Її 40-річний батько під час розмови з журналістами переконував, що медики не виявили жодного стороннього предмета в голові його доньки. Однак, це суперечить результатам комп’ютерної томографії.

Мати 12-річної дівчинки дізналася про інцидент від знайомих, оскільки колишній чоловік, за її словами, кілька років тому відібрав у неї двох спільних дітей і перешкоджає спілкуванню з ними.

Жінка змушена збирати інформацію про стан здоровʼя своєї дитини через запити та офіційне листування. Із медичного закладу, де лікували постраждалу дівчинку, надійшов лист, в якому описується перебіг подій після інциденту.

“Зі слів пацієнтки, травмувалась... вдома, вистріливши з травматичної зброї гумовою кулею собі в голову. При виконанні обстеження виявлено стороннє тіло в м’яких тканинах скроневої області справа”, — повідомили медики.

12-річній дівчинці зробили МРТ мозку та виявили у лобній та скроневій частинах голови по одній ділянці запалення. За словами її матері, операцію з видалення стороннього тіла з голови дитини наразі чомусь не проводили.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у Києві сталася серія загадкових смертей, зокрема самогубств неповнолітніх дітей.

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