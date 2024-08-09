Метро "Новобіличі" у Києві: коли розпочнеться будівництво

Продовження гілки столичного метро від станції "Академмістечко" залишається у планах розвитку Києва. Але наразі кошти на будівництво цієї ділянки не виділені.

Коли почнуть будувати станцію метро "Новобіличі", повідомили у Департаменті транспорту КМДА у коментарі "РБК-Україна".

У Департаменті транспорту КМДА зазначили, що будівництво дільниці Святошинсько-Броварської лінії метро від станції "Святошин" до станції Новобіличі" із зворотнім електродепо "Новобіличі" передбачене відповідно до проєкту Генплану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року, в основу якого покладені основні положення "Концепції стратегічного розвитку м. Києва".

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"На цей час проєктна документація по цьому об'єкту на підприємстві не розробляється. Трасування лінії, розміщення станції буде визначено з урахуванням місця розміщення електродепо "Новобіличі", – повідомив заступник директора Департаменту транспорту КМДА Валентин Кульбако.

У Департаменті транспорту додали, що згідно із розпорядженням начальника КМВА "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", асигнування на 2024 рік на будівництво станції "Новобіличі" не передбачені.

"У разі включення зазначеного заходу до Програми економічного і соціального розвитку Києва та виділення коштів на поточний та наступні роки КП "Київський метрополітен" забезпечить виконання робіт", – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, будівництво ділянки метро до станції "Новобіличі" було передбачене відповідно до Генплану Києва до 2020 року, який був затверджений у 2002 році.

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