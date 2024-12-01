У Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок — КМВА

Вибуховою хвилею у будинку вибиті вікна.
У Києві в ніч проти 1 грудня уламки ворожого безпілотник впали на багатоквартирний житловий будинок.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
У повідомленні вказується, що уламки ворожого безпілотник впали у Голосіївському районі столиці
"Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області в ніч проти 1 грудня спрацювали сили протиповітряної оборони.
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