У Києві уламки БпЛА впали на житловий будинок — КМВА

У Києві в ніч проти 1 грудня уламки ворожого безпілотник впали на багатоквартирний житловий будинок.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні вказується, що уламки ворожого безпілотник впали у Голосіївському районі столиці

"Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок — вибуховою хвилею вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області в ніч проти 1 грудня спрацювали сили протиповітряної оборони.

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