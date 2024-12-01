"Людині відірвало голову": у Києві сталася моторошна ДТП

Автомобіль на шаленій швидкості врізався в зупинку швидкісного трамваю.
У Києві на вулиці Борщагівській сталася моторошна аварія, в результаті якої одній людині відірвало голову.
Про це повідомляє Київ ІНФО.
Повідомляється, що автівка марки Porsche на шаленій швидкості влетіла в зупинку швидкісного трамваю Польова.
Очевидці ДТП повідомили, що одній людині відірвало голову, а тіла інших загиблих були затиснуті у салоні.
"В тому, що залишилось від автомобіля, два розірваних тіла затиснуті в салоні. Двигун від удару відлетів десь на 80 метрів", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, які вирізають тіла загиблих з салону авто.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Вінниччині сталася моторошна ДТП.
Крім того, ми раніше інформували, що на Львівщині пішохода тричі переїхали автівки.
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